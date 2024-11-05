Tesla Cybertruck получил первый обвес

Первый в мире полноценный боди-кит для Tesla Cybertruck представила американская компания Waido. Новый обвес придает электропикапу Tesla Cybertruck и без того еще более агрессивный внешний вид, а также увеличивает ширину кузова примерно на 15 сантиметров из-за накладок на колесные арки.