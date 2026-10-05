Сын Болсонару обошел Лулу в первом туре выборов президента Бразилии

Кандидат в президенты Бразилии Флавио Болсонару во время предвыборной кампании, 27 сентября 2026 года © Marcello Dantas/Keystone Press Agency/Global Look Press Флавио Болсонару, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, обошел действующего главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву в первом туре президентских выборов.