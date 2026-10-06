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Регионы России

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70 московских пожарных и спасателей получили почётные звания города Москвы

70 московских пожарных и спасателей получили почётные звания города Москвы

Сергей Собянин, мэр Москвы, сообщил о присвоении почётных званий 70 столичным пожарным и спасателям. Награды вручены за высокий профессионализм в тушении пожаров и мастерство в ликвидации последствий аварий и происшествий.

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