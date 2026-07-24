Зеленскому закрыли последнее окно в большой мир. Сколько протянет Украина без судоходства?

Виктор Луговой

Про разгрузку в Констанце я только что писал. Вчера, кажется. Если из порта Констанцы гнать по румынской железяке, то - какие у них там ж/д переходы к хiхлам? Кымпулунг - Тересва, Валя-Вышеулуй - Деловое, Викшаны - Вадул-Сирет и вроде всё. Линия вдоль Тисы на север - всё время пересекает Тису по мостам, то есть там куча мостов. Насколько помнится, однопролётные балочные, нормальная мишень для шурика... В Вадул-Сирете исторически была перекатка телег на нашу колею, - можно по перекатошной матчасти или периодически накрывать саму станцию. В принципе, румыны могут попробовать тразит через молдавов (Яссы - Унгены) Будут заморачиваться с железякой - или погонят автотранспортом? А автопереходов там поболей...