Европа не может отбирать российские ископаемые после новых российских законов

Те, кто обеспечивал выкачивание российских ресурсов в пользу Европы, вдруг с удивлением обнаружили, что делать это стало затруднительно и чужую экономику в России "содержать" больше не разрешают и это естественно вызвало много вопросов за рубежом.
Те, кто обеспечивал выкачивание российских ресурсов в пользу Европы, вдруг с удивлением обнаружили, что делать это стало затруднительно и чужую экономику в России "содержать" больше не разрешают и это естественно вызвало много вопросов за рубежом.
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