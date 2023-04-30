Политика как она есть

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Европа не может отбирать российские ископаемые после новых российских законов

Европа не может отбирать российские ископаемые после новых российских законов

Те, кто обеспечивал выкачивание российских ресурсов в пользу Европы, вдруг с удивлением обнаружили, что делать это стало затруднительно и чужую экономику в России "содержать" больше не разрешают и это естественно вызвало много вопросов за рубежом.

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