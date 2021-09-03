ЦБ разработал возможный сценарий мирового финансового кризиса

ЦБ включил возможность мирового кризиса в 2023 году в альтернативные сценарии развития экономики. Как следует из сценария, кризис будет сопоставим по масштабам с событиями 2008−2009 годов и приведет к падению стоимости нефти до $ 40 за баррель.