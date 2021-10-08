Пользователи Facebook назвали украинского актера сорняком за роль российского офицера

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Украинский актер Виталий Салий подвергся нападкам в Сети из-за роли российского офицера в новом сериале.
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