Мировое обозрение

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Пользователи Facebook назвали украинского актера сорняком за роль российского офицера

Пользователи Facebook назвали украинского актера сорняком за роль российского офицера

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Украинский актер Виталий Салий подвергся нападкам в Сети из-за роли российского офицера в новом сериале.

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