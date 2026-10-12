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Крымская газета

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12 октября в Крыму топливо по сниженной цене будут продавать три сети АЗС: график

12 октября в Крыму топливо по сниженной цене будут продавать три сети АЗС: график

Реализация моторного топлива 12 октября осуществляется по графику. Об этом сообщили в Министерстве топлива и энергетики Республики Крым.

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