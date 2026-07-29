Двадцать лет колонии назначил педофилу Новгородский областной суд

Сегодня, 29 июля, в Новгородском областном суде провозглашён приговор жителю Валдайского района, который признан виновным в совершении действий сексуального характера и изнасиловании несовершеннолетних, краже, угрозе и оскорблении следователя СК.
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