Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

291 подписчик

Двадцать лет колонии назначил педофилу Новгородский областной суд

Двадцать лет колонии назначил педофилу Новгородский областной суд

Сегодня, 29 июля, в Новгородском областном суде провозглашён приговор жителю Валдайского района, который признан виновным в совершении действий сексуального характера и изнасиловании несовершеннолетних, краже, угрозе и оскорблении следователя СК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии