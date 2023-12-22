На выставке «Россия» пройдет Вторая Московская неделя моды

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. Вторая Московская неделя моды пройдет в Москве с 1 по 8 марта 2024 года в Центральном выставочном зале «Манеж» и 75-м павильоне ВДНХ – пространстве международной выставки-форума «Россия».