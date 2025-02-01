В фейк о «тысячах коммандос Кима Чен Ына» не верят даже в Южной Корее

ЦИПСО пытается развести Путина и Трампа на конфликт, обсасывая тему участия КНДР в СВО Константин Ольшанский Фото: Алексей Коновалов/ТАСС ЦИПСО опять начал паразитировать на «северокорейских» фейках, которые за последние недели исчезли из информационного поля.