Если вдруг кто уверяет, что снега на побережье Сочи не бывает — смело кидайте эти фото Редкий, практически занесённый в Красную книгу, пляжный снег у нас тоже бывает.
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Если вдруг кто уверяет, что снега на побережье Сочи не бывает — смело кидайте эти фото Редкий, практически занесённый в Красную книгу, пляжный снег у нас тоже бывает.