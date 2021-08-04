Индия и США договорились о расширении партнерства

Оппозиционные партии Индии хотят провести слушания параллельного парламента; Саудовская Аравия приглашает Нарендру Моди на саммит по климату; Индия намерена запустить мобильное приложение для миротворцев ООН; госсекретарь США встретился в Нью-Дели с представителем Далай-ламы; Индия приняла от Франции месячное председательство в СБ ООН.
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