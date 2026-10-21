“If we don’t win, there’s no money. If we do win, you’re getting it.” — President Trump, quoted by the Raleigh News & Observer, making promises of cash payouts of supporters in North Carolina.
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