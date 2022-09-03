В Твери полицейские приняли участие в мероприятии, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тверской области встретились с учащимися кадетских классов средней общеобразовательной школы № 16 города Твери.
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