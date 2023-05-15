Малафеев о разгроме «Баварии» в 2008-м: «Покричали из серии «Нефиг было нас недооценивать!» Сыграй мы еще раз 10, немцы 10 раз взяли бы верх»

– В первой встрече с «Баварией» (1:1) вам удалось отразить пенальти от Франка Рибери. Гадали или действовали по мячу? – В «Зените» перед каждой игрой тренер вратарей предоставлял полную выкладку по исполняющим 11-метровые в составе соперников.