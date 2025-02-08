В школах может появиться должность штатного врача

Министерство здравоохранения намерено ввести штатную должность для школьных медицинских работников — она будет носить название «специалист по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях».
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