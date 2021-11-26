"Фатальный источник негатива": куда больнее всего ударит роковой коридор затмений

"Фатальный источник негатива": куда больнее всего ударит роковой коридор затмений

Астрологи рассказали о главной опасности коридора затмений, который продлится до 4 декабря. По мнению специалистов по звездам и планетам, в это время произойдут очень важные и даже судьбоносные события, которые окажут негативное влияние на ход жизни.

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