"Фатальный источник негатива": куда больнее всего ударит роковой коридор затмений

Астрологи рассказали о главной опасности коридора затмений, который продлится до 4 декабря. По мнению специалистов по звездам и планетам, в это время произойдут очень важные и даже судьбоносные события, которые окажут негативное влияние на ход жизни.
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