Торжественный прием, посвященный Дню женщин, состоялся в Могилевском облисполкоме. В мероприятии приняли участие 29 женщин из городов и районов региона разных возрастов и профессий, зарекомендовавшие себя как отличные специалисты и прекрасные мамы.