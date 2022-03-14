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Торжественный прием, посвященный Дню женщин, состоялся в Могилевском облисполкоме.

Торжественный прием, посвященный Дню женщин, состоялся в Могилевском облисполкоме.

Торжественный прием, посвященный Дню женщин, состоялся в Могилевском облисполкоме. В мероприятии приняли участие 29 женщин из городов и районов региона разных возрастов и профессий, зарекомендовавшие себя как отличные специалисты и прекрасные мамы.

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