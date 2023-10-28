Церемония открытия окружного финала пятого конкурса «Лидеры России» в ПФО прошла в Нижнем Новгороде

28 октября в павильоне Нижегородской ярмарки состоялась торжественная церемония открытия окружного финала юбилейного конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».
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