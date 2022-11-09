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На скамью подсудимых за незаконный улов отправится рыбак из Уссурийска

На скамью подсудимых за незаконный улов отправится рыбак из Уссурийска

В Приморье суд рассмотрит уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Фигурантом стал житель Уссурийска, нелегально выловивший в одной из морских бухт 15 особей кеты, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на краевую прокуратуру.

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