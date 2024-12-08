«Ниже человеческого достоинства». Алексей Попов разочарован Пересом

«Ниже человеческого достоинства». Алексей Попов разочарован ПересомGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов полагает, что Серхио Перес не останется в Red Bull Racing по завершении сезона-2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии