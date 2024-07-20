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Царьград

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"Это ты актёр, который визжит на Россию?" Неприятная для Смольянинова* встреча в Берлине

"Это ты актёр, который визжит на Россию?" Неприятная для Смольянинова* встреча в Берлине

"Это ты актёр, который визжит на Россию?" Неприятная для артиста-русофоба Артура Смольянинова* встреча состоялась в Берлине - беглец услышал горькую правду о себе.

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