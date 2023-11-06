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ТАЙНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПУГАЧЁВОЙ, ПАНИКА В АВДЕЕВКЕ И "МЕСТЬ" МИГРАНТОВ: РОССИИ ПОРА СТАВИТЬ ТОЧКУ

ТАЙНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПУГАЧЁВОЙ, ПАНИКА В АВДЕЕВКЕ И "МЕСТЬ" МИГРАНТОВ: РОССИИ ПОРА СТАВИТЬ ТОЧКУ

Минувшая неделя выдалась богатой на события. Вся страна обсуждала недолгое возвращение Аллы Пугачёвой в Россию и её "тайные переговоры", в Авдеевке наметилась катастрофическая ситуация, что вызвало в рядах украинских боевиков настоящую панику, а внутри нашей страны зреет тревожная ситуация с этническими бандами мигрантов, чья месть порой доходит до абсурда.

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Комментарии
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Ivan Olefir
Если сейчас не наведут порядок, то его наведут бойцы когда вернутся с зоны СВО, а там разбираться не будут, пострадают все и чинуши, и диаспора, и другие ответственные.
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1 д.
АА
Афонин Андрей
Вот поэтому и убрали генералов, ведущих к Победе! Власть имущим не нужны Герои в гражданской жизни, поэтому постараются  убить как можно больше наших ребят!  Чтобы не было наведения порядка в стране силами Ветеранов СВО!
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1 д.
a
abcmaster
Выше вздымайте, фонарные столбы, окровавленные туши лабазников!
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1 д.

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