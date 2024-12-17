В Чебаркуле массово уволились водители «скорой». На место выехал замминистра здравоохранения

Большинство водителей скорой медицинской помощи уволились из-за смешных зарплат. Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство здравоохранения Челябинской области собирает экстренное совещание после массового исхода водителей машин скорой медицинской помощи.
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