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Роспотребнадзор предупредил россиян о раннем пробуждении клещей

Роспотребнадзор предупредил россиян о раннем пробуждении клещей

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян о раннем пробуждении клещей из-за тёплой зимы, уже сейчас наблюдается их активность в ряде регионов, а в январе были единичные обращения из-за их укусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

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