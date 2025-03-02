МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян о раннем пробуждении клещей из-за тёплой зимы, уже сейчас наблюдается их активность в ряде регионов, а в январе были единичные обращения из-за их укусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.