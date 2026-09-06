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Татар-информ

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Фигуристка Трусова прокомментировала серебро на Kinoshita Group Cup

Фигуристка Трусова прокомментировала серебро на Kinoshita Group Cup

Фото: fsrussia.ru Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова), серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине и ученица Этери Тутберидзе, высказалась о своем выступлении на первом международном турнире после длительного перерыва.

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