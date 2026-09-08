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Новости Брянска

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Стала известна причина мощных ночных взрывов над Брянском

Стала известна причина мощных ночных взрывов над Брянском

За ночь ПВО России уничтожили 384 украинских беспилотника, под ударом оказались Брянская, Белгородская, Воронежская и другие области, Подмосковье, Краснодарский край, Крым и Чёрное море.

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