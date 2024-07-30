Лариса Долина: необходимо рассказывать молодежи о Великой Отечественной войне

Молодежи нужно постоянно рассказывать о Великой Отечественной войне, чтобы они знали ценность жизни в мирной стране, заявила певица Лариса Долина в рамках выпуска авторского проекта Лилии Абрамовой "Откровенно с Татаркой".
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