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Более 500 человек осудили в России по статьям об экстремизме за 2024 год

Более 500 человек осудили в России по статьям об экстремизме за 2024 год

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов За 2024 год более 500 человек, из которых почти 300 приговорили к лишению свободы, осудили в России по статьям об экстремизме, следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде.

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