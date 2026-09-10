Хиллари Клинтон: Мы опасная страна и создаём всевозможные проблемы Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила с резкой критикой внутренней и внешней политики Ваши.
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