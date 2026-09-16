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Царьград

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Сергей Лавров раскрыл ненадежность западных стран на фестивале

Сергей Лавров раскрыл ненадежность западных стран на фестивале

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге заявил о ненадежности западных стран и раскритиковал их методы борьбы с неугодной политикой.

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