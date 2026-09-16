Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге заявил о ненадежности западных стран и раскритиковал их методы борьбы с неугодной политикой.
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