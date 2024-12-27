18 лет в аду Бангкванга: британец рассказал о кошмарных условиях самой строгой тюрьмы Таиланда

Британец провел 18 лет в одной из самых страшных тюрем мира — Бангкванге в Таиланде. Он поделился шокирующими подробностями жизни за решеткой: избиение, наркотики, страшные условия и жестокая реальность, в которой он выжил лишь благодаря боксу.