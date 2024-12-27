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Царьград

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18 лет в аду Бангкванга: британец рассказал о кошмарных условиях самой строгой тюрьмы Таиланда

18 лет в аду Бангкванга: британец рассказал о кошмарных условиях самой строгой тюрьмы Таиланда

Британец провел 18 лет в одной из самых страшных тюрем мира — Бангкванге в Таиланде. Он поделился шокирующими подробностями жизни за решеткой: избиение, наркотики, страшные условия и жестокая реальность, в которой он выжил лишь благодаря боксу.

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