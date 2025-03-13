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"Война нового типа". Армии меняют авиацию на дроны и артиллерию

"Война нового типа". Армии меняют авиацию на дроны и артиллерию

Военные действия в 21 веке ведутся по иным принципам, в отличие от войн прошлого века. Решающей силой становятся беспилотные летательные аппараты и точность разведданных, переданных со спутников.

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