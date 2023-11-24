Разведка ЦАХАЛ не поверила в подготовку октябрьского нападения ХАМАС

Один из руководителей военной разведки Израиля, получив подробный отчет о подготовке боевиками палестинского движения ХАМАС нападения с захватом заложников, не поверил, что они его осуществят и назвал доклад "воображаемым сценарием".
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