Новых хозяев для полицейской овчарки ищут на Алтае

По словам кинологов, собака по кличке Майла очень дружелюбна и легко вступает в контакт В Республике Алтай сотрудники Центра кинологической службы МВД ищут новых хозяев для служебной овчарки, которая ушла на пенсию.
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