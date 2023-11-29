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Microsoft выпустила «уродливый» рождественский свитер в стиле Windows XP Компания Micr...

Microsoft выпустила «уродливый» рождественский свитер в стиле Windows XP Компания Micr...

Microsoft выпустила «уродливый» рождественский свитер в стиле Windows XPКомпания Microsoft, согласно уже устоявшейся традиции, ежегодно выпускает так называемые «уродливые» рождественские свитеры, связанные с операционными системами Windows и их приложениями.

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