Avia.pro - СМИ Начало конфликта: машина на газоне и угрозы На улице Генерала Глазунова, у дома №2, в спальном районе Пензы стоит овощной ларек — типичная точка, где торгуют мигранты из южных стран.
"Захид, тут толпа русских, что мне делать?": Дерзость приезжих в Пензе прервал неожиданный рейд правоохранителей
Комментарии
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Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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1 д.
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - дикари--быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях. мутант - это состояние души идиота. многие наши чиновники поведением очень похожи на мутантов.
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1 д.
ВУ
Варлам Устрялов
Русской общине не мешало бы иметь бойцовскую дружину, чтобы с некоторыми мутантами разбираться вручную. быдло иногда гораздо лучше понимает силу.
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1 д.
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