Уссурийский рукопашник Вячеслав Чернышев взял серебро на чемпионате мира

Уссурийский рукопашник Вячеслав Чернышев стал серебряным призером чемпионата мира, который проходил с 16 по 18 июня в столице Казахстана, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Министерства физической культуры и спорта Приморского края.