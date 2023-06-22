Уссурийский рукопашник Вячеслав Чернышев взял серебро на чемпионате мира

Уссурийский рукопашник Вячеслав Чернышев стал серебряным призером чемпионата мира, который проходил с 16 по 18 июня в столице Казахстана, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Министерства физической культуры и спорта Приморского края.
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