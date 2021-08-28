smi.media

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Скопинцев
    Если с ишака осла посадить сразу за руль, то результат очевиденВ ДТП на дорогах ...
  • valentina sergeeva
    Погоду такую не иначе, как Путин вездесущими своими руками создал. А шо, не так разве?..Самолет с Зеленск...
  • Михаил
    Шо, у бацки самолёты кончились или по привычке, "на халяву" присел?Четыре российских...

Германии нужен водородный альянс с Россией

МОСКВА, 28 августа 2021, Институт РУССТРАТ. Так в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung называется статья Райнера Зееле (Rainer Seele), председателя Германо-Российской внешнеторговой палаты и исполнительного директора компании OMV AG.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх