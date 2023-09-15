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Вассерман о клевете в сети: «Надо либо базар фильтровать, либо за базар отвечать»

Вассерман о клевете в сети: «Надо либо базар фильтровать, либо за базар отвечать»

Человек должен нести ответственность за сказанное в интернете. Своим мнением депутат Госдумы Анатолий Вассерман эксклюзивно поделился со специальным корреспондентом «Известий» Максимом Приходой на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ».

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