Почти две трети родителей оформили своим детям банковские карты, пишет РИА Новости. Около 30% при этом принципиально не хотят оформлять такие карты, 6% не нашли пока времени, а 4% о них никогда и не слышали.
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