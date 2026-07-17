Авторадио
MainНовостиДискотека 80-х! С...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авторадио

1 110 подписчиков

Почти две трети родителей оформили своим детям банковские карты

Почти две трети родителей оформили своим детям банковские карты, пишет РИА Новости. Около 30% при этом принципиально не хотят оформлять такие карты, 6% не нашли пока времени, а 4% о них никогда и не слышали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии