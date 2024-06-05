Немецкий бизнесмен пытался спрятаться от суда в посольстве ФРГ и исчез

Немецкий бизнесмен Ральф Новак в день оглашения ему приговора пытался найти убежище на территории посольства Германии в Москве, но многочасовые переговоры с дипломатами ничего не дали и он добровольно ушел, пишет Der Spiegel.
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