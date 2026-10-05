Роспотребнадзор назвал причину смерти сотрудницы института в Иркутске

Роспотребнадзор заявил, что у сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока была диагностирована пневмония неустановленной этиологии, сообщает Областная.
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