Китайский фактор

Вик Норд

Главный(реально) в Мире тот,у кого еда,и ресурсы...,а не тот кто фантики печатает,оттого сейчас и ВСЯ заваруха,туземцы больше не хотят большого белого бвана(бесплатно работать),и увидели КТО их может от него избавить,а каков он,русый,или раскосый,им пох... .