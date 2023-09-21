Спички - не игрушка

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Китайский фактор

Китайский фактор

Дмитрий Лекух «Старые цивилизации, такие как Россия и тем более умудрённый многотысячелетней историей Китай, вообще стараются мыслить не «на моменте», как это делает современный Запад.

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Комментарии
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Вик Норд
Главный(реально) в Мире тот,у кого еда,и ресурсы...,а не тот кто фантики печатает,оттого сейчас и ВСЯ заваруха,туземцы больше не хотят большого белого бвана(бесплатно работать),и увидели КТО их может от него избавить,а каков он,русый,или раскосый,им пох... .
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