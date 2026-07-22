Опровергнут популярный миф о гипертонии

У худых людей тоже могут диагностировать гипертонию, утверждает кардиолог Ирина Васильева. Популярный миф о том, что это заболевание возникает только при наличии лишнего веса, она опровергла в своем Telegram-канале.
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