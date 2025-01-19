Дышать вредно: Роспотребнадзор обнаружил опасные вещества в запрещенных аромаингаляторах

Роспотребнадзор выявил в продаже на онлайн-площадках запрещенные аромаингаляторы для носа. В них были обнаружены вещества третьего класса опасности, негативно влияющие на центральную нервную систему, печень, почки и другие органы.
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