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О "духовных центрах" и "братстве" или... веслом по голове...

О "духовных центрах" и "братстве" или... веслом по голове...

*хохлы — политическая общность, не имеющая этнического контекста — [пишем сразу для стервятников, которые любят передёргивать очевидное] Это мы, "угрюмо-фины" — идиоты.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
И не получилось бы, если б не &quot;беспощадная борьба с великорусским шовинизмом&quot;, © сами знаете кто.&quot;  Ах ты,тварь антисоветская, чтоб ты  сдох в мучениях. И тут, прикрываясь псевдопатриотизмом  , плюёт подонок автор  в СССР. Чем ты, скунс вонючий, в  своей ненависти к СССР отличаешься  от  бандеровцев? Да  нием,ибо ты  такая  же  дрянь, как и они.
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8 час.
Ю
Юрий Зубрин
Все удары в глубине России  дело рук приехавших украинцев  и безответственноэтого поведения спецслужб ,МО ,ГШ ВС РФ....
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5 час.
Юрий Золотарев
&quot;Веслом по башке&quot; - оно, конечно, заманчиво... Но... хочется всё же не уподобляться, и чтоб было еще за что себя уважать.  А потому: бируши в уши - и плывём дальше. Ибо: &quot;спасение&quot; утопающего ГОВНА - дело рук самогО ГОВНА. А любые опасные клоповники этого ГОВНА, естессьна, нужно нейтрализовывать, чтоб заразу не разносили!
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1 час.
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