*хохлы — политическая общность, не имеющая этнического контекста — [пишем сразу для стервятников, которые любят передёргивать очевидное] Это мы, "угрюмо-фины" — идиоты.
О "духовных центрах" и "братстве" или... веслом по голове...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
И не получилось бы, если б не "беспощадная борьба с великорусским шовинизмом", © сами знаете кто." Ах ты,тварь антисоветская, чтоб ты сдох в мучениях. И тут, прикрываясь псевдопатриотизмом , плюёт подонок автор в СССР. Чем ты, скунс вонючий, в своей ненависти к СССР отличаешься от бандеровцев? Да нием,ибо ты такая же дрянь, как и они.
Ответить
8 час.
Ю
Юрий Зубрин
Все удары в глубине России дело рук приехавших украинцев и безответственноэтого поведения спецслужб ,МО ,ГШ ВС РФ....
Ответить
5 час.
Юрий Золотарев
"Веслом по башке" - оно, конечно, заманчиво... Но... хочется всё же не уподобляться, и чтоб было еще за что себя уважать. А потому: бируши в уши - и плывём дальше. Ибо: "спасение" утопающего ГОВНА - дело рук самогО ГОВНА. А любые опасные клоповники этого ГОВНА, естессьна, нужно нейтрализовывать, чтоб заразу не разносили!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии