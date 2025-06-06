О "духовных центрах" и "братстве" или... веслом по голове...

Владимир Алтайцев И не получилось бы, если б не "беспощадная борьба с великорусским шовинизмом", © сами знаете кто." Ах ты,тварь антисоветская, чтоб ты сдох в мучениях. И тут, прикрываясь псевдопатриотизмом , плюёт подонок автор в СССР. Чем ты, скунс вонючий, в своей ненависти к СССР отличаешься от бандеровцев? Да нием,ибо ты такая же дрянь, как и они.

Ю Юрий Зубрин Все удары в глубине России дело рук приехавших украинцев и безответственноэтого поведения спецслужб ,МО ,ГШ ВС РФ....