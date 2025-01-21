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Царьград

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Враг бежит через Мокрые Ялы вброд: Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Враг бежит через Мокрые Ялы вброд: Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Украина продолжает атаковать Россию, но при этом всё чаще отступает. Командование пытается спасти "элиту" любыми способами, однако в эти планы вмешиваются русские"Два майора" продолжают следить за ситуацией в зоне спецоперации.

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