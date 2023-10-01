Глава государства направила послание по случаю Международного дня пожилых людей

В Международный день пожилых людей, отмечаемый ежегодно 1 октября, президент Майя Санду подчеркнула, что мы можем построить сильное общество, когда у нас есть тесная и уважительная связь между всеми поколениями.
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